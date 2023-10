Brauchtum in Rommerskirchen Schützen leiden unter explodierenden Kosten und hohen Auflagen

Das Positive mag Matthias Schlömer gleichwohl nicht unter den Tisch fallen lassen: In Frixheim seien die Veranstaltungen am ersten Juli-Wochenende „sehr gut besucht“ gewesen. „Die Leute wollen feiern, insbesondere auch die Jugendlichen“. Dirk Fetten, Präsident des Bürgervereins Rommerskirchen, dem größten Schützenverein der Gemeinde, pflichtet Schlömer in mancher Hinsicht bei: „Die Musikkosten sind jenseits von Gut und Böse, und die Gema schlägt dann noch einmal richtig zu.“ Mit Blick auf gestiegene staatliche Auflagen für Schützen- und Volksfeste, geht es aus seiner Sicht jedoch „noch halbwegs.“ Für Dirk Fetten jedenfalls „passt die Zusammenarbeit mit den Behörden in Rommerskirchen recht gut.“ Bei mehrtägigen Veranstaltungen sei der Lärmschutz unvermeidlicherweise ein Problem. Dieses habe sich aber für den Bürgerverein durch den 2022 vollzogenen Umzug auf den neuen Dorf- und Festplatz deutlich verkleinert. „Es ist nicht mehr so dramatisch wie in der Dorfmitte“, so Fetten. „Grundsätzlich sind wir mit dem Ablauf des Fests zufrieden gewesen, auch mit dem Umzug auf unserem Platz. Zu optimieren gibt es natürlich immer noch was “, lautet sein Fazit.