Brauchtum in Rommerskirchen-Evinghoven : Bürgerverein markiert 100-Jähriges

Evinghoven Wegen der Corona-Krise musste die große Jubiläumsfeier in Evinghoven ausfallen. Trotzdem wurde der Verstorbenen gedacht und ein Gottesdienst besucht. Das Jubiläum soll 2021 nachgeholt werden.

„Dem Verein war es allerdings trotzdem ein Anliegen, am Freitagabend den Gang zum Friedhof mit Kranzniederlegung für die Verstorbenen des Vereins und der Opfer der Corona-Pandemie zu organisieren“, betonte Geschäftsführer Ralf Koenen. Nach Rücksprache mit der Verwaltung und unter Berücksichtigung der entsprechenden Abstandsregeln machte sich eine Abordnung der Züge mit Vereinsfahnen, der Vorstand und die Bürgervereinsfahne auf den Weg zum Friedhof. Das gewohnte Programm musste gleichfalls den Corona-Regeln angepasst werden: Ohne Tambourkorps, nur mit einer Trommel, die durch Oberst Ludwig Holzweiler geschlagen wurde, zog die Abordnung zum Ehrenmal. Zur Einleitung erklang ein Trompetenstück, gespielt durch Vereinsmitglied H.P. Joanissen. „Präsident Thomas Hohenberg fand die richtigen Worte, um an die Verstorbenen des Vereins und den Opfern der Pandemie zu gedenken“, so der Geschäftsführer. Gleichzeitig nutzte der Präsident den Augenblick, mahnende Worte an die Kameraden zu richten und sie an die Corona-Regeln zu erinnern.