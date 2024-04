Brauchtum in Rommerskirchen Erstes Dorffest unter neuer Führung in Sinsteden

Das Dorffest startet am Samstag, 11. Mai um 14 Uhr an der Alten Schule Sinsteden. Zur Eröffnung spielen das Tambourcorps Sinsteden und die Dudelsackband „Erft Area Pipes and Drums.“ In der Cafeteria wird hausgemachter Kuchen und Kaffee angeboten. Um 15 Uhr wird die Tanzgruppe der KG Rut Wiess Rommerskirchen auftreten, bevor es am Abend ein weiteres Highlight gibt: Die Band „Leise“, die vom Radiosender WDR2 als „Beste Band des Westens“ ausgezeichnet wurde, wird ein Konzert geben, der Eintritt ist frei. Der Sonntag startet klassisch mit einer Kranzniederlegung am Denkmal und anschließendem Frühschoppen. Anschließend gibt es ein Kinderprogramm mit vielen Überraschungen. Vieles ist neu beim Dorffest, aber auf die traditionelle Klompen-Polonaise mit Preisverleihung wollte der neue Vorstand nicht verzichten – die findet gegen 14 Uhr statt.