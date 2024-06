Brauchtum in Rommerskirchen Eckumer feiern mit Lydia und Frank Dickopf

Am Samstagnachmittag geht es fröhlich zu im Festzelt: Dort findet um 14.30 Uhr die Kinderbelustigung statt. Um 17.30 Uhr tritt das Regiment in der Samariterkirche an, wo um 17.45 Uhr der Festgottesdienst stattfindet. Im Anschluss ist die Gedenkfeier am Denkmal mit großem Zapfenstreich. Ab 20 Uhr spielt die Coverband „Good Vibes“ zur Schützenparty im Festzelt auf.