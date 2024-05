Brauchtum in Rommerskirchen Bruderschaft Hoeningen hat neue Regenten

Noch zwei Wochen sind es bis zum Bruderschaftsfest der St. Sebastianus Bruderschaft Hoeningen und die Vorfreude im Ort ist groß. Besonders freuen sich auch die neuen Regenten der Bruderschaft, die seit dem Schießwettbewerb am vergangenen Samstag bereits feststehen: Neue Bruderschaftsprinzessin wurde Janett Abels aus Widdeshoven, neuer Bruderschaftskönig wurde nach einem spannenden Wettkampf mit mehreren Anwärtern der Widdeshovener Günther Pütz. Die beiden lösen dann den amtierenden Prinzen Lukas Pelle und König Norbert Becker ab. Die Königssilber werden an Pfingsmontag im Rahmen eines Festhochamtes in der Kirche St. Stephanus an die neuen Regenten übergeben.