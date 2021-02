Feuer in Rommerskirchen : Zwei Verletzte bei Brand in Einfamilienhaus

Nachts um 3 Uhr rückte die Feuerwehr nach Anstel aus. Foto: Gemeinde/Gemeidne

Anstel Am frühen Montagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Brand in Anstel ausrücken. An der Weidenstraße war gegen 3 Uhr die Terrassenüberdachung eines Wohnhauses in Brand geraten.

Weil zunächst nicht klar war, ob sich Menschen in dem Haus aufhielten, leiteten die unter dem Kommando von Wehrführer Werner Bauer stehenden Feuerwehrleute Rettungsmaßnahmen ein. Die beiden Bewohner wurden leicht verletzt im Garten angetroffen und vom Rettungsdienst versorgt. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen schon auf das Dachgeschoss übergegriffen, das komplett zerstört wurde. Neben den Löschzügen aus Nettesheim, Evinghoven und Widdeshoven war auch der Löschzug Gohr im Einsatz.

Zwei Trupps setzte die Feuerwehr unter Atemschutz im Innenangriff ein, ein weiterer löschte im Innereren des Hauses. Beim Löschen des Dachstuhls half auch ein Trupp der Dormagener Feuerwehr. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von der Beamtin vom Dienst der Gemeinde, Susanne Garding-Maak. Die zeitweilig von Nachbarn mit heißem Kaffee versorgten Löschkräfte brauchten gut eine Stunde, bis das Feuer unter Kontrolle war. Die beiden Hausbewohner wurden von der Gemeindeverwaltung zunächst an einem anderen Ort untergebracht

Bürgermeister Martin Mertens dankte den Einsatzkräften: „Durch das beherzte Eingreifen unserer Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden.“

(NGZ)