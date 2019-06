Konzertabend in Rommerskirchen : Wilder, waghalsiger Bluesrock

Sinsteden Das Festival „Goin´ to my Hometown“ im Kreiskulturzentrum Sinsteden war ein Volltreffer.

Wer bei „Goin’ to my Hometown“ in Sinsteden auftritt, darum kümmern sich die engagierten und kenntnisreichen Organisatoren Ulrich und Wilhelmine Weidenhaupt. Wichtige Unterstützung liefert Christoph Esser als Elektromeister. Diesmal gaben in der Blues-Szene besonders profilierte Musiker ihr Stelldichein: Sophie Reed, Shakedown Tim & The Rhythm Revue und die Krissy Matthews Band, deren Namen in den Ohren der Gäste allein schon Melodie und Rhythmus evozieren. Man muss ihre Musik mögen und auch Gefallen an ihrem verwegenen Outfit finden, dann ist die Welt in Ordnung und ein anregender Abend garantiert.