Bezirksbeamter hält künftig Sprechstunden im Rathaus.

Ziehen für die Sicherheit in Rommerskirchen an einem Strang: (v.l.)Tobias Hantschel (Ordnungsamt), Bezirksbeamter Ralf Hoffmann, Bürgermeister Martin Mertens. Foto: Gemeinde

Rommerskirchen Ralf Hoffmann ist neuerdings zweimal pro Woche in der Verwaltungszentrale ansprechbar.

Die drei Ziffern wecken hohe Erwartungen: 0.07 lautet die Nummer des Raumes im Rommerskirchener Rathaus, in dem der örtliche Bezirksbeamte Ralf Hoffmann neuerdings zwei Mal in der Woche Präsenz zeigt und für die Bürger persönlich erreichbar ist. Aufträge wie Super-Agent James Bond wird der Polizeihauptkommissar in seiner zusätzlichen „Dienststelle“ aber wohl nicht übernehmen müssen. Vielmehr geht es um die auch in einer ländlich geprägten Gemeinde vorkommenden kleineren Delikte wie Fahrerfluchten, Sachbeschädigungen und Diebstähle.