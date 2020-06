Betreuung in Rommerskirchen : Kita-Leiterin Brigitte Kloße ist im Ruhestand

Rommeskirchen Eine Ära in Frixheim ging zu Ende: Brigitte Kloße hat ganze Generationen geprägt, jetzt wurde die Leiterin der „Pusteblume“ nach 22 Jahren verabschiedet – coronabedingt nur in ganz kleinem Kreis.

Sie hat in mehr als zwei Jahrzehnten zahlreiche Mädchen und Jungen auf ihrem Weg zur Grundschule begleitet und geleitet: Brigitte Kloße wurde ach 22 Jahren als Leiterin der Kindertagesstätte „Pusteblume“ in den Ruhestand verabschiedet. Damit geht in Frixheim eine Ära zu Ende. Es war ein Abschied, wie ihn sich keiner wirklich wünscht, der aber in diesen Coronazeiten sicher häufig vorkommt, kommentiert die Gemeinde Rommerskirchen: „Statt eines rauschenden Festes – wie es normalerweise üblich ist – fiel der Abschied jetzt aufgrund der Coronaeinschränkungen entsprechend unspektakulär aus“, erklärte Gemeindesprecher und Bildungsdezernent Elmar Gasten.