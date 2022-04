Beschluss in Rommerskirchen : FDP-Antrag abgelehnt: Kein kostenloses Mittagessen in OGS

Rommerskirchen Schon zur Ratssitzung im Dezember hatte die FDP einen Antrag auf „Aufhebung des Selbstkostenanteils für Eltern zur Mittagsverpflegung an allen Offenen Ganztagsschulen in Rommerskirchen“ gestellt.

Derzeit zahlen Eltern pro Kind 45 Euro monatlich für das Mittagessen in der OGS. Nun wurde im Bildungsausschuss in der vorletzten Woche noch einmal abschließend darüber beraten. Auf die Frage, wie es ausgegangen ist, findet FDP-Fraktionsvorsitzender Stephan Kunz klare Worte: „Enttäuschend“, meint er. Der Antrag fand keinen Anklang, alle anderen Parteien stimmten dagegen. „Dabei gab es im Vorfeld eigentlich durchaus positive Rückmeldungen.“

Im letzten Haupt- und Finanzausschuss war ebenfalls über das Thema beratschlagt worden. Da hatte man entschieden, die Forderung an die Landesregierung zu stellen, die Kosten für die Mittagsverpflegung in Kitas, OGS und Tagespflege komplett zu übernehmen. Das Familienministerium antwortete allerdings in einem Schreiben, dass die Entscheidung über die Erhebung eines Mittagessensbeitrages ausschließlich im Verantwortungsbereichs des Einrichtungsträgers, also der Gemeinde in diesem Fall, liegt. „Diesen Weg zu gehen, fanden wir eigentlich unnütz“, sagt Stephan Kunz. „Ich hatte von Anfang an den Eindruck, dass man den schwarzen Peter ans Land zu schieben versucht.“ Er führt weiter aus: „Man hätte damit alleinerziehende Mütter oder auch Familien entlasten können. Jetzt ist die FDP nicht gerade für Themen aus dem sozialen Bereich bekannt, aber dass die SPD als soziale Partei auch dagegen gestimmt hat, kann ich nicht nachvollziehen.“