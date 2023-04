Unternehmen in Rommerskirchen Sogar die Polizei kauft Bernzen-Kerzen

Wer an diesem Wochenende in Deutschland in seiner Heimatgemeinde den Gottesdienst zur Osternacht besucht, hält dabei möglicherweise eine Kerze aus der Produktion der Bernzen Cerion GmbH in seinen Händen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, denn das Unternehmen mit Hauptsitz in Rommerskirchen stellt in großem Stil Kerzen her und vertreibt sie in zahlreichen Regionen. Sogar im benachbarten Ausland wie in Polen, den Niederlanden, Belgien und der Schweiz gibt es Abnehmer– vor allem Kirchengemeinden, Klöster und Krankenhäuser.