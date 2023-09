Nach Stau auf der B477 in Rommerskirchen Grün-Phase der Baustellenampel wird verlängert

Der Beginn der Bauarbeiten auf der Bahnstraße durch die Firma Westnetz hat am Montag, 11. September, viele Autofahrer kalt erwischt. Nicht nur während der Zeiten des Berufsverkehrs stauten sich die Autos zeitweise bis zurück zum Center am Park an der Venloer Straße. Nachdem Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimert direkt am Dienstagmorgen Kontakt zum Straßenverkehrsamt des Rhein-Kreises Neuss aufgnommen hatte, wird jetzt die Grün-Phase der Ampel von Eckum in Richtung Butzheim verlängert, um den Verkehrsfluss zu entzerren. In Regie der Westnetz werden in dem Bereich zwischen dem Parkplatz des NettoMarkts an der Bahnstraße bis in den angrenzenden Steinbrink hinein noch bis zum 29. September Leitungsarbeiten zur Versorgung einer Trafostation vorgenommen.Die Gemeinde war hierüber zwar vom zuständigen Straßenverkehrsamt des Kreises informiert worden. Da die Bahnstraße ein Teil der Bundesstraße 477 ist, ist der Landesbetrieb Straßenbau und nicht die Gemeinde der verantwortliche Baulastträger, weshalb die Gemeinde keinen Einfluss auf die Bauarbeiten hat. Deshalb wurde sie vorab weder in die konkrete Planung der Baustelle und der Verkehrsführung noch in die Termingestaltung der Bauarbeiten einbezogen.