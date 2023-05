Baustelle in Rommerskirchen-Eckum Ampelschaltung auf der B477 soll optimiert werden

Darüber hinaus hat die Firma zugesichert, dem Abschluss der Arbeiten an der Querungshilfe Priorität gegenüber dem Bau eines Rad- und Fußwegs am Bahndamm zu geben. Hinzu kommt, dass die Firma Wurzel zugesichert hat, bei der Querungshilfe „alle verfügbaren Mitarbeiter einzusetzen“, wie Ulrich Baum berichtet. Ursächlich für die Verzögerung der Arbeiten an der Baustelle sind laut Gemeindeverwaltung unter anderem zusätzliche Kanalarbeiten im Vorfeld, die im Schweißverfahren erfolgen und daher nur bei trockenem Wetter möglich sind. Zudem gab es einen Schlackefund, der geprüft werden musste – allein die Laboruntersuchung dieses Materials habe zu einer Verzögerung von gut zwei Wochen geführt, erläuterte Sebastian Meurer.