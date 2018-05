Rommerskirchen: Bauspielplatz bleibt den ganzen Sommer

Rommerskirchen Den neuen Platz hinter der Gillbachschule hatten sich die Teilnehmer der Jugendkonferenz 2017 gewünscht.

Komplettiert wird der Spielplatz durch einen neu gestylten Bauwagen im Stil von Peter Lustigs Domizil aus dem TV-Klassiker "Pusteblume". Reinhard Giese vom Kreisjugendamt hatte das Gefährt in Jüchen bei einem Privatmann entdeckt, gemeinsam mit Rathaussprecher Elmar Gasten in Augenschein genommen und für gut befunden. Der Preis war erschwinglich und nach einer gründlichen Überarbeitung ist der nicht zuletzt als Rückzugsraum bei Regen gedachte Bauwagen nun voll einsatzfähig.

Unbeaufsichtigt bleiben die Kinder natürlich nicht: Insgesamt acht ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendhäuser "GIL'ty" in Butzheim und "JUST-in" in Rommerskirchen kümmern sich an den Sommer-Wochenenden in "Wechselschicht" um diese Aufgabe, wobei jeweils zwei Ehrenamtler im Einsatz sind. Beide Häuser befinden sich in der Trägerschaft der Katholischen Jugendagentur, deren Chef Thomas Ysop-Sander sowie Martina Hoschek bei der Eröffnung vor Ort waren.