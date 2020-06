Bauprojekt in Rommerskichen : Bagger in Bauloch gerutscht – niemand wurde verletzt

Die Schaufel des Baggers schaute noch aus dem Bauloch. Foto: privat

Rommerskirchen An der Bahnstraße plant die VR Bank den Bau von günstigem Wohnraum. Am Mittwoch rutschte ein Bagger in einen Graben, konnte aber schnell wieder hochgestemmt werden, so dass er weiter im Einsatz war.

(cw-) Wer am Mittwoch Mittag an der Bahnstraße vorbeikam, wunderte sich über einen ungewöhnlichen Anblick: Ein Bagger war in ein Bauloch gekippt, so dass nur noch die Schaufel und das Ende der Gleisketten zu sehen waren. Das Wichtigste: „Niemand wurde verletzt, auch dem Baggerfahrer geht es wieder gut“, sagte Architekt Andreas Cybulski von der dort tätigen Baufirma Pick Projekt aus Grevenbroich auf Nachfrage. „Der Baggerfahrer ist in den Graben abgerutscht, konnte sein Fahrzeug aber wieder hochdrücken und anschließend weiterarbeiten“, sagte Cybulksi.