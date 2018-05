Rommerskirchen: Bauboom in der Gemeinde setzt sich fort

Rommerskirchen Die Planung für das Baugebiet Gillbachstraße II sieht Ergänzungen um 13 Parzellen mit Größen zwischen 400 und 600 Quadratmetern vor. Am Steinbrink wird ebenfalls noch weiter gebaut. Nachfrage nach Grundstücken ist ungebrochen.

Beim Verkauf der Grundstücke wird es dann wohl auch mit Sicherheit wieder zum "Campen im Rathaus" kommen, das inzwischen fast schon Kultstatus hat. Um sich nur ja eine Option auf ein Grundstück zu sichern, pflegen Kaufinteressenten seit gut 15 Jahren auch eine Übernachtung im Schlafsack in Kauf zu nehmen, um im Rathaus nur ja nicht leer auszugehen, wenn der Verkauf dort offiziell eröffnet wird. Von derlei "Brauchtum" fasziniert zeigt sich auch Christoph Zufelde vom Maklerbüro Z 10 ImmoReal in Dormagen-Hackenbroich. Der gebürtige Grevenbroicher Zufelde kannte die Gemeinde früher nur als Durchgangsstation nach Köln und staunt über den ungebrochenen Bauboom in der Gemeinde, der seit der Jahrtausendwende anhält. An dem sein Büro und dessen Geschäftspartner gleichfalls beteiligt sind: Bei den meisten Grundstücken hat vergangenen Winter der Häuserbau begonnen und soll im Februar 2019 abgeschlossen sein. In Richtung Bahnlinie sind indes aktuell noch einige Grundstücke frei, auf denen elf Doppelhäuser geplant sind.