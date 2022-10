Bahnhof in Rommerskirchen : P&R-Parkplatz wird klimagerecht umgebaut

Aktuell sieht der Park- & Ride-Parkplatz am Bahnhof relativ karg aus. Dies soll sich in naher Zukunft ändern. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Rund 200.000 Euro, finanziert durch eine Förderung, werden in die Umgestaltung des Park- & Ride-Parkplatzes am Bahnhof in Rommerskirchen investiert.