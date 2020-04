Bahnhof Rommerskirchen : Hoffnung auf neue S-Bahn und Mobilstation

So soll die neue Mobilstation am Bahnhof in Rommerskirchen mit Radstation, Taxizentrale und Café aussehen. Foto: Gemeinde

Rommerskirchen Die Gemeinde will die Bahnhofsergänzung Ende August starten. Eine neue S-Bahn wird bis 2026 erwartet.

Am Bau der Mobilstation soll auch die Corona-Krise nichts ändern, so hofft der Bürgermeister, der jedoch darauf verweist, dass einiges neu strukturiert und geregelt werden müsse. Mertens führt aus: „Es fällt schwer, jetzt noch die vor wenigen Wochen noch selbstverständlichen Dinge im Fahrwasser zu halten. Mein Bestreben ist es aber, auch hier – so weit möglich – Kurs zu halten.“ Die Station sei eins der größten und wichtigsten Projekte in der Geschichte der Gillbach-Gemeinde: „Dieses Leuchtturmprojekt verlieren wir auch jetzt nicht aus dem Auge, die Planungen gehen weiter.“ Alles stehe natürlich im Moment unter dem Vorbehalt der Entwicklungen. „Wenn bei einem so komplexen Vorhaben an einer Stelle Sand in das Getriebe kommt, kann das alle Zeitpläne durcheinanderbringen“, weist Mertens auf Probleme hin, die noch auftauchen könnten.