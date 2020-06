Bahnhof Rommerskirchen : Gemeinde muss Baufirma auszahlen

Rommerskirchen Nach Mängeln beim Bau der Rampe am Rommerskirchener Bahnhof hatte die Gemeinde der Baufirma Tholen Geld zurückgehalten. Das Landgericht entschied: Da es keine außerordentliche Kündigung war, muss gezahlt werden.

Monatelang gab es im Frühjahr 2015 Streit zwischen der Gemeinde Rommerskirchen und der Baufirma Tholen um die nicht ordnungsgemäß nach Bauplanung errichtete Treppen- und Rampenanlage am Bahnhof. Die Gemeinde kündigte dem Geilenkirchener Unternehmen und behielt wegen der Mängel 200.000 Euro einer Abschlagszahlung zurück. Daraufhin verklagte die Baufirma die Gemeinde auf Auszahlung und Zinsen. Jetzt sei das Urteil des Landgerichtes Mönchengladbach rechtskräftig, wie Willi Tholen in einem Schreiben an unsere Redaktion darauf hinweist, dass „die Beklagte Gemeinde Rommerskirchen im Wesentlichen zur Zahlung des Restwerklohnes verurteilt worden ist“. Er spricht von Kosten von „etwa einer Million Euro“. Zudem habe die Gemeinde Einigungsbemühen ausgeschlagen: „Nun hat man die Quittung durch das Urteil erhalten“, schreibt Tholen. Diese Summe bezeichnet Rechtsamtsleiter Gregor Küpper gegenüber unserer Redaktion als „deutlich zu hoch“: Es handele sich 429.653,97 Euro für die geleisteten und die noch folgenden Arbeiten. Zudem hätten rund 30 Vergleiche in Teilbereichen sehr wohl gezeigt, dass die Gemeinde auf das Unternehmen zugegangen sei.