Um den Bahnhof in Rommerskirchen Bauarbeiten zur Sicherheit von Fußgängern und Radlern

Während der Wegebau nach den Worten von Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimert bereits in Kürze abgeschlossen sein soll, werden die Arbeiten an der eigentlichen Querungshilfe voraussichtlich insgesamt vier Wochen dauern: „Gearbeitet wird in zwei Bauabschnitten. Zunächst wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung Rommerskirchen aufgenommen und in ihre neue Lage verlegt. Anschließend folgt die Fahrtrichtung Butzheim. Mitte Mai soll die Querungshilfe fertig gestellt sein “, skizziert Reimert das geplante Vorgehen. Damit wird dann auch die Mobilstation am Bahnhof, die kürzlich feierlich eröffnet wurde, sicher über die Straße erreichbar sein. Dort sind die meisten Arbeiten abgeschlossen und das Vorzeige-Projekt der Gemeinde so gut wie fertig.