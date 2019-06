Bahnhof Rommerskirchen : Architektenentwurf für neue Mobilstation liegt vor

Die Gemeinde will mit einer Mobilstation den Bahnhof aufwerten. Foto: Stefan Schneider

Rommerskirchen Der Bau einer neuen Mobilstation am Rommerskirchener Bahnhof soll der vorerst letzte Mosaikstein in einer grundlegenden Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes werden. Geplant wird am Bahnhof ein Gebäude mit einer Fahrradstation, einem Taxistand und einem gastronomischen Angebot, voraussichtlich um eine Bäckerei.

Das Ganze soll in einer ansprechenden Architektur verbunden werden.

Die Verwaltung stellte jetzt den von ihr favorisierten Architektenentwurf vor. „Das vom Architekturbüro Spies aus Köln vorgelegte Konzept konnte die Anforderungen des ausgeschriebenen Wettbewerbs unter mehreren Gesichtspunkten am besten darstellen“, erläutert Rathaussprecher Elmar Gasten. Insbesondere Norbert Wrobel, Ratsmitglied für Bündnis 90/Die Grünen sowie ehrenamtlicher Fahrradbeauftragterder Gemeinde, war von der Konzeption überzeugt. Insbesondere der Stellenwert des Fahrrads – eine eigene Fahrradstation mit langen Öffnungszeiten und angeschlossener Reparaturwerkstatt – haben es ihm angetan. In den Entwurf sollen in den kommenden Wochen noch weitere Details eingearbeitet werden, ehe die abschließende PLanung vorliegt. „Mit der Mobilstation schlagen wir ein neues Kapitel für Rommerskirchen auf“, sagt Bürgermeister Martin Mertens. Zugleich hat Mertens, die Hoffnung, dass die Deutsche Bahn „sobald als möglich“ die Fußgängerunterführung ebenso wie den Bahnsteig saniert. Dann haben wir ein echtes Schmuckstück mit hohem Nutzwert.“