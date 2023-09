Projekte in Rommerskirchen Strategischer Bahndamm und Mobilstation sind komplett fertig

Es sind zwei absolute Vorzeigeprojekte der letzten Jahre, die in der Gemeinde Rommerskirchen für viel Gesprächsstoff gesorgt haben: Der Bau der Mobilstation und die Neugestaltung des Strategischen Bahndamms. Wie Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimer mitteilt, sind beide Projekte nun mit der Fertigstellung der Querungshilfe über die B 477 an der Mobilstation in Eckum abgeschlossen.