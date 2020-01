Naherholung in Rommerskirchen : Neue Bahndammbrücken für Fußgänger und Radfahrer

Rommerskirchen Damit der vor über 100 Jahren aufgeschüttete, aber nicht genutzte Bahndamm erlebbar gemacht werden kann, wurden jetzt zwei Fußgänger- und Radfahrererbrücken im Rahmen des Projekts „Landschaftsgalerie Bahndamm“ fertiggestellt – eine für Eckum und eine weitere für Nettesheim.

Der Bahndamm war bisher nicht durchgängig befahrbar. Das ändert sich durch die Brücken im Bereich des Hermeshofs in Eckum und an der Ziegelstraße in Nettesheim. Mit der Maßnahme schafft die Gemeinde Rommerskirchen in Zusammenarbeit mit den Städten Neuss und Grevenbroich für Erholungssuchende einen ganz neuen Raum. Bestehende Gehölzstrukturen sollen naturschutzfachlich aufgewertet werden. Die vorhandenen Zugänge werden auf dem gesamten Streckenverlauf bis zur Erft durch flache Rampen ersetzt, um den Zugang zum Bahndamm zu erleichtern.