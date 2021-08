Rommerskirchen : Schwerverletzter bei Zusammenstoß mit Traktor

Rommerskirchen Ein Schwer- und ein Leichtverletzter – das ist die Bilanz eines Unfalls auf der Bundesstraße 59 am frühen Freitagmorgen. Ein Autofahrer stieß dort frontal mit einem Traktor zusammen.

Am frühen Freitagmorgen ist es zu einem Unfall auf der Bundesstraße 59 in Höhe von Sinsteden gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überholte gegen 5 Uhr der Fahrer eines Mercedes auf der Bundesstraße 59 in Höhe von Sinsteden einen vor ihm befindlichen Sattelzug. Die Fahrzeuge waren zum Unfallzeitpunkt in einer langgezogene Rechtskurve aus Rommerskirchen kommend in Richtung Grevenbroich unterwegs. Trotz durchgezogener Linie wechselte der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß beim Überholvorgang frontal mit einem Richtung Rommerskirchen fahrenden Traktorgespann zusammen.