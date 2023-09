Ausstellung in Rommerskirchen Beeindruckende Bilder zeigen Schönheit der Natur

Seit Mittwoch sind im Kreiskulturzentrum in Sinsteden Bilder der besten Natur- und Tierfotografen zu sehen, die sich an dem europaweiten Wettbewerb der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen beteiligt hatten. Das Ergebnis ist wieder mehr als beeindruckend, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass die Fotos nicht bearbeitet werden durften. Kathrin Wappenschmidt, Leiterin des Kulturzentrums Sinsteden, weiß aus Erfahrung, dass diese Ausstellung Foto- und Naturfreunde in großer Zahl aus dem Rhein-Kreis Neuss und weit darüber hinaus anzieht. Groß war auch die Zahl der eingereichten Bilder: Es waren diesmal rund 18.000.