Fotoausstellung in Rommerskirchen Einblicke ins „Land der Wölfe“

Der Titel der Ausstellung lässt es schon erahnen: Der Wolf ist wieder da. Mit ihm aber auch der Luchs, und bei Soest wurde kürzlich sogar der äußerst seltene Vogel Waldtrapp gesichtet. Dem „Canis lupus“ ist jetzt sogar eine die Räume füllende Fotoausstellung im Kreiskulturzentrum Sinsteden gewidmet. Ausgerichtet ist sie vom Wuppertaler Naturfotografen Klaus Tamm. Ausschließlich von Schnappschüssen zu sprechen wäre verfehlt, denn für seine brillant gelungenen Fotos bedurfte es teils extrem langer Ansitze, bis sie im Kasten waren. In Deutschland und sogar auch auf außereuropäischen Kontinenten. „Für mein erstes Wolfsbild 2014“, so verblüfft Tamm bei der Ausstellungseröffnung, „habe ich 300 Stunden gebraucht.“ Bis heute sind daraus an die 200 Wolfsbegegnungen nahezu überall geworden. Dieses Grautier bezeichnet er als „die spannendste Wildtierart in Europa“. Nur der ebenfalls in Deutschland wieder Ausschau nach einem Revier haltende Luchs sei noch mühsamer aufzuspüren.