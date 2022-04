Ausschüttung in Rommerskirchen : 14.000 Euro für 25 Vereine

Rommerskirchen Für viele Ehrenamtliche in Rommerskirchen gibt es Anlass zur Freude. 25 Vereine aus der Gemeine erhielten jetzt eine Spendensumme von insgesamt 14.050 Euro. Sie werden aus dem PS-Zweckertrag der Sparkasse Neuss ausgeschüttet.

So erhielt beispielsweise der Tennisclub Rommerskirchen eine Spende für die Anschaffung von vier Tennisnetzen sowie neuen Abziehnetzen, der Förderverein der Tagesstätte „Gillbach Wichtel“ erhielt Geld für die Anschaffung von Blumenkübeln, Vogelhäusern und Baumaterial für Insektenhotels und der Förderverein des Löschzuges und der Jugendfeuerwehr Widdeshoven wurde finanziell bei der Renovierung des Versammlungsraums unterstützt. Der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr Evinghoven erhielt eine Spende für die Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit. Ein großer Teil des Geldes floss zudem in die zahlreichen Schützenbruderschaften, beispielsweise für eine neue Paradebühne oder die Anschaffung eines Wappenbaums.

Hinter dem PS-Zweckertrag steht die Sparkassen-Lotterie „PS-Sparen“. Mit einem Los gibt es monatlich Geldpreise von 2,50 Euro bis 250.000 Euro zu gewinnen. Die Unterstützung der Region durch die PS-Spendenvergabe sei für die Sparkasse Neuss ein wichtiges Anliegen: „Die Zuwendungen sind ein besonderer Anlass, um allen unterstützten Vereinen und Institutionen von Herzen Danke zu sagen. Ohne das ehrenamtliche Engagement der Menschen, sind viele Vereine in der heutigen Zeit nicht mehr überlebensfähig. Die Vereine und Einrichtungen in der Region liegen der Sparkasse Neuss sehr am Herzen. Deswegen wird es auch in Zukunft Spenden geben“, heißt es. Und weiter: „Gestützt auf das Vertrauen der Menschen ist die Sparkasse Neuss ein Partner für die zahlreichen Vereine und ehrenamtlich engagierten Institutionen. Das Engagement der Sparkasse ist dabei wieder in nahezu allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens spürbar geworden.“ Weitere Mittel aus sieben Stiftungen, Spenden und Sponsoring kommen laut Sparkasse über das gesamte Jahr dazu.