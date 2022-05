Aufregung in Rommerskirchen : Landwirt kippt Bauschutt auf Wirtschaftsweg

Vanikum Auf einer Länge von rund 300 bis 400 Metern lagen mehrere Lkw-Ladungen Dachziegel, Bauschutt, zerschlagene Waschbecken und manch anderes auf einem Wirtschaftsweg am Vanikumer Ortsausgang Richtung Neurath.

Gefunden wurde dabei am Wochenende zudem eine nicht unerhebliche Menge an – vermutlich leeren- Schrotpatronen. Der auch in den sozialen Medien viel kritisierte „Fund“ in Richtung der Nachbarstadt Bedburg schien zunächst das Zeug zum veritablen Skandal zu haben: Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimert hielt es in einer ersten Reaktion jedenfalls für nicht ausgeschlossen, dass es sich um den womöglich größten Fall illegaler Abfallentsorgung der vergangenen Jahre handelte.