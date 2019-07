Milchautomat in Widdeshoven : Frische Milch rund um die Uhr

Katharina Weßling zapft frische Milch aus dem Automaten vom Milchhof der Familie in Widdeshoven. Foto: Georg Salzburg(salz)

Widdeshoven Auf dem Milchhof Weßling gibt es jetzt eine Zapfanlage für frische Rohmilch.

Sie schmeckt eben anders als die Milch aus dem Tetrapack und kommt direkt aus der Region: frische, unbehandelte Milch. Seit Ende Mai steht auf dem Milchhof Weßling in einem kleinen Holzhäuschen ein Milchautomat, an dem sich jeder, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, frische Rohmilch selbstzapfen kann.

Die Familie Weßling betreibt den Milchvieh- und Ackerbau seit vier Generationen. „Unsere Milch wird von der Molkerei Friesland Campina abgeholt und für Landliebe-Produkte weiterverarbeitet“, sagt Marc Weßling (39). Vor zwei Jahren wurde ein moderner Stall auf dem Hof neu aufgebaut. „Bei der Höfetour im vergangenen Jahr haben einige Leute nachgefragt, ob wir die Milch auch hier zum Verkauf anbieten“, sagt Ehefrau Katharina Weßling (36).

Zunächst testete die Familie den Verkauf der frischen Rohmilch an zwei Tagen die Woche. Das kam so gut an, dass seit Ende Mai der Automat, der täglich frisch befüllt wird, im Betrieb ist.

Das Zapfen funktioniert ganz einfach: Geld in den Automaten werfen – ein Liter Frischmilch kostet einen Euro – eine kleine Tür öffnen, Gefäß darunter und den Milchknopf gedrückt halten. Wer spontan keinen eigenen Behälter dabei hat, kann an einem zweiten Automaten 1- und 0,5-Liter-Flaschen erwerben. Außerdem gibt es in der kleinen Hütte auch Freilandeier vom Hofladen Mariannenhöhe und Honig von der Familienimkerei Riebe aus Evinghofen zu kaufen.

Die rund 60 Kühe auf dem Hof der Weßlings bekommen gentechnikfreies Futter, das zum Großteil selbst angebaut wird. Die Tiere gehen eigenständig zu einem Melkroboter, um gemolken zu werden und können selbst entscheiden, ob sie auf die Weide gehen oder im Stall bleiben.

„Der Verkaufsstart ist gut gelungen“, sagt Katharina Weßling. „Einige kamen vorbei und haben sich gefreut, dass das ja ‚wie früher’ ist“. Außerdem stellen die Weßlings fest, dass es bei vielen Menschen ein Umdenken gibt. „Viele wollen regionaler einkaufen und auch sehen, wo es herkommt“, sagt Marc Weßling.

Zum Milchautomaten kommen häufig Fußgänger aus dem Ort oder auch Fahrradfahrer für eine Erfrischung zwischendurch. „Aber auch aus Zons oder Bergheim sind öfter Autofahrer hier“, sagt Katharina Weßling. „Manche nehmen direkt mehrere Flaschen für die Nachbarschaft mit.“