Auf dem Markt in Rommerskirchen : Am Adventssonntag ist Weihnachtsmarkt

Auch der Nikolaus besucht den Weihnachtsmarkt in Rommerskirchen, wo er im Vorjahr auf Bürgermeister Martin Mertens (vorn links) traf. Foto: Gemeinde

Rommerskirchen Etwas mehr als eine Woche vor Weihnachten wird es wieder sehr adventlich in Rommerskirchen. Gemeinde, Unternehmen und Vereine bestücken am 15. Dezember 21 Verkaufsbuden auf dem Markt.

Von Carina Wernig

Nachdem der Weihnachtsmarkt in den vergangenen Jahren ein voller Erfolg war, lädt Bürgermeister Martin Mertens für den dritten Adventssonntag, 15. Dezember, gemeinsam mit der Rommerskirchener Unternehmerschaft und einer Vielzahl an Vereinen und Initiativen erneut zum Rommerskirchener Weihnachtsmarkt auf den Markt ein. In der Zeit von 12 Uhr bis 19 Uhr bieten Gemeinde, Unternehmen und Vereine eine bunte Angebotspalette.

„Im ersten Jahr ist der Weihnachtsmarkt schon sehr gut eingeschlagen, und er wächst immer weiter. So waren es vor zwei Jahren rund ein Dutzend weihnachtlicher Hütten, während sich in diesem Jahr bereits insgesamt 21 Unternehmen und Vereine gemeinsam mit der Gemeinde auf dem Markt in Rommerskirchen präsentieren“, so der Bürgermeister.

Neben Glühwein und weihnachtlichen süßen und herzhaften Köstlichkeiten sollen die Besucher auf der Suche nach einem individuellen Weihnachtsgeschenk fündig werden. Dabei unterstützen sie als „Heimat Shopper“ auch noch die lokale Wirtschaft und tun damit ihrer Heimat etwas Gutes. Nicht nur die Rommerskirchener Unternehmerschaft lockt mit tollen Geschenkideen vom kuscheligen Schal bis hin zu schön gestalteten Geschenkartikeln, sondern auch die Rommerskirchener Vereine haben vieles im Angebot – die Einnahmen kommen dem jeweiligen Verein zu Gute.

Ein ganz besonderes Highlight wird eine Fahrstrecke des Feld- und Werksbahnmuseums sein, auf der Groß und Klein zum Mitfahren eingeladen werden. „Dies ist eine tolle Gelegenheit für alle Neubürger unserer wachsenden Gemeinde, die örtlichen Unternehmen, die Vereine und auch die Mitarbeiter der Verwaltung, die den Glühweinverkauf übernehmen in schöner vorweihnachtlicher Atmosphäre kennenzulernen“, erläutert Mertens.