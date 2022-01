Artenschutz in Rommerskirchen : Projekt am Lößhohlweg erreicht nächste Bauphase

Tafeln informieren über das Artenschutzprojekt am Butzheimer Lößhohlweg in Rommerskirchen. Foto: Rhein-Kreis Neuss

Butzheim Für das vom Rhein-Kreis Neuss und der Gemeinde Rommerskirchen 2019 gestartete Artenschutzprojekt am Lößhohlweg des Butzheimer Bruchs ist eine wichtige Etappe angebrochen.

An der Nordseite des bereits als Naturdenkmal eingestuften „Lößhohlwegs östlich von Butzheim“ geht es darum, zwei Teilabschnitte wieder in ihren einstigen Zustand zu bringen: Historisch nämlich waren die den Weg begrenzenden Steilwände höher als heute. Zudem soll auch der Bewuchs an den Wänden wieder stärker entwickelt werden. Mit den Steilwänden werden wertvolle Lebensräume für seltene, wärmeliebende Insekten wiederhergestellt, die durch jahrzehntelange Erosion und Verschattung im Hohlweg verschwunden waren. So will man einen nachhaltigen Beitrag zum Artenschutz in der Gemeinde leisten.