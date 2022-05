Artenschutz in Rommerskirchen : „Wir wissen noch nicht, welche Katastrophen auf uns warten“

Eine Blühwiese am Steinbrink in Rommerskirchen. Grüne und UWG sorgen sich um den Artenschutz und möchten ein Monitoring. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Um herauszufinden, wie es wirklich um die Artenvielfalt in Flora und Fauna in Rommerskirchen bestellt ist, fordern Grüne und UWG ein Monitoring. Politik und Verwaltung bremsen, findet die Vorsitzende des Umweltausschusses.

Das Thema Artenschutz liegt Katharina Janetta, Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Tier- und Klimaschutz , ganz besonders am Herzen. Aus diesem Grund ist sie auch enttäuscht, in der letzten Sitzung am vergangenen Donnerstag mit dem Antrag auf ein Monitoring der Flora und Fauna in der Gemeinde Rommerskirchen noch nicht viel weiter gekommen zu sein. Im Ergebnis habe man sich darauf geeinigt, sich mit dem Rhein-Kreis und anderen Playern zusammenzufinden, um ein Konzept zu entwickeln. „Ich hätte mehr erwartet. So verlieren wir wieder wertvolle Zeit“, sagt die Ratsfrau von Bündnis 90/Die Grünen. Gemeinsam mit der UWG hatte die Fraktion den Antrag gestellt.

Ein sogenanntes Monitoring ist die systematische Erfassung zweckmäßiger Parameter in einer Zeitreihe. „Ein Monitoring von Fauna und Flora der Fläche unserer Gemeinde mit dem Fokus, bestehende ökologisch wertvolle Strukturen zu identifizieren, ist für die zukünftige Planung oder Vernetzung ökologisch wertvoller Flächen von großer Bedeutung“, heißt es im Antrag. Dabei sollen nicht alle Flächen der Gemeinde, sondern ausgewählte Flächen in verschiedenen Lebensräumen wie Waldgebiet, Wiese, landwirtschaftlicher Bereich oder bebautes Gebiet über einen längeren Zeitraum untersucht werden. „So könnte man eine Entwicklung erkennen und auf Nöte aufmerksam machen“, sagt Katharina Janetta. „Es wird oft gesagt, bei uns sei es nicht so schlecht. Aber das wissen wir nicht, denn wir haben überhaupt keine Daten dazu.“ Dabei habe man in der Gemeinde wirklich gute Projekte. „Blühstreifen oder naturbelassene Wirtschaftswege sind toll, da kann man anknüpfen. Aber diese Projekte alleine sind Strohfeuer. Wir wissen noch nicht, welche Katastrophen auf uns zukommen, was den Artenschutz angeht“, mahnt die Biologin. Das Artensterben schreite weiter voran. „Die Folgen werden für alle zu spüren sein. Deshalb brauchen wir schnell ein Konzept, einen Umweltbeauftragten, der das in die Hand nimmt“, ist sie überzeugt.