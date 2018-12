Apotheker aus Rommerskirchen: Myrrhe – Medizin als Weihnachtsgeschenk

Nettesheim Apotheker Markus Quodt erzählt, was es mit dem unbekanntesten der Geschenke der Weisen aus dem Morgenland auf sich hat.

Sie gehören fest zum weihnachtlichen Geschehen, auch wenn die Weisen aus dem Morgenland im christlichen Festkalender erst am 6. Januar dem neugeborenen Jesus huldigen. In den Krippen, die in den Kirchen aufgebaut sind, halten ihre Figuren daher entweder noch gebührende Distanz zum Stall mit dem Jesuskind oder werden erst später aufgestellt. Im Matthäus-Evangelium ist die Rede davon, dass sie dem Kind Gold, Weihrauch und Myrrhe als Geschenke mitbringen. Was unter Gold zu verstehen ist, weiß auch derjenige, der das Metall noch nie selbst gesehen hat. Weihrauch spielt an Hochfesten in der katholischen Kirche nach wie vor eine Rolle, doch was es mit der Myrrhe auf sich hat, erschließt sich nicht unbedingt sofort.