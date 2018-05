Rommerskirchen: Anwohner kritisieren Verkehrsbelastung

Rommerskirchen Ein geplanter Wendehammer am Heimchesweg reicht nicht aus, um den Ärger zu mildern. Ein Wasserrohrbruch gibt dem Unmut der Nachbarn weitere Nahrung. Sie fürchten, für die Zerstörung ihrer Straße aufkommen zu müssen.

Auch wenn Josef Weyrauch die Rolle des Einzelkämpfers nichts ausmacht: Etliche seiner Nachbarn am Heimchesweg wollen ihn mit seiner Kritik am deutlich gestiegenen landwirtschaftlichen Verkehr nicht allein auf weiter Flur lassen. Dies gilt etwa für Jörg Eichas: Der Inhaber des Getränkehandels Eichas hat Mitte April kleinere Risse an einer der Straße zugewandten Mauer einer Lagerhalle entdeckt, die sich seither deutlich vergrößern, während das Gemäuer abgesackt ist.