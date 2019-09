Dorf- und Festplatz für Rommerskirchen : Fördermittel für neuen Dorf- und Festplatz stehen in Aussicht

Rommerskirchen Dass der Bürgerverein Rommerskirchen sein Schützenfest 2021 bereits auf dem neuen Dorf- und Festplatz am Ortsausgang in Richtung Grevenbroich feiern könnte, ist weiterhin eine realistische Perspektive. Dies bestätigte jetzt Carsten Friedrich, Fachbereichsleiter für Planung, Gemeindeentwicklung und Mobilität auf Nachfrage.

Einen ersten Entwurf für das neu zu gestaltenden Gelände will er dem Rat bereits in dessen erster Sitzung nach der Sommerpause am heutigen Donnerstag (Beginn 18 Uhr) präsentieren. Vorangegangen sind in den vergangenen Wochen intensive Gespräche mit dem Büro Smeets Landschaftsarchitekten Planungsgesellschaft aus Erftstadt, das der Rat mit der Planung beauftragt hatte. In der Gemeinde ist das Büro bestens bekannt. Anfang des Jahrtausends war es maßgeblich an den Planwerkstätten für den inzwischen realisierten Bahnhofsumbau und den nicht verwirklichten Ausbau des Fliederwegs in Nettesheim beteiligt.