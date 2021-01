Nachruf : Anstel trauert um ehemaligen Schützenkönig Willi Oberlack

Anstel Der 74-Jährige fühlte sich den Menschen verbunden. Ihnen wird sein Lachen, sein Humor, seine Hilfsbereitschaft sowie seine Offenheit und Ehrlichkeit fehlen.

Nicht nur die St. Sebastianus-Schützen in Anstel trauern um ihren Schützenbruder Willi Oberlack, der bereits am 2. Januar mit 74 Jahren verstorben ist. Denn „Willi war ein ganz besonderer Kamerad, Freund und Kumpel“, sagt Brudermeister und Seniorenbeauftragter Peter Mahr. 1972/73, 1977/78 und 1990/91 war „Kaiser Willi“ Schützenkönig in Anstel und zweimal im Schützenverein Eckum. Stets an seiner Seite: seine Frau, Königin Rosemie.

Er wird den Menschen in Anstel fehlen: Willi Oberlack. Foto: St. Sebastianus Schützenbruderschaft

Als Mitglied der KG Ansteler Burgritter war er auch dem Karneval eng verbunden, setzte dort in den Sessionen 1994/95 und 2003/2004 als Prinz Karneval im Ansteler Dreigestirn weitere Höhepunkte. Die Schützenhalle in Anstel war sein zweites Heim. Hier verbrachte er ungezählte Stunden, nicht nur beim Feiern, sondern es ging ihm vielmehr darum, anzupacken, zu helfen und zu arbeiten. Bis zuletzt hatte Willi Oberlack, der weit über die Grenzen der Gemeinde Rommerskirchen als „Steckduse Willi“ bekannt war, seine ganze Kraft, nicht nur als Elektriker, in den Dienst der Bruderschaft gestellt.

Wie seine Brüder Heinz und Josef sowie sein Sohn Frank war er als Fahnenschwenker der Ansteler Schützenbruderschaft im Einsatz, bekam die Orden in Bronze, Silber und Gold. Für besondere Verdienste erhielt er 1973 das Silberne Verdienstkreuz, 1988 den Hohen Bruderschaftsorden, 1999 das St. Sebastianus Ehrenkreuz und 2013 das Schulterband zum St. Sebastianus Ehrenkreuz. Willi Oberlack war auch Mitglied im Jägerzug „Jröne Jonge“, im Tambourcorps „In Treue fest“ Anstel, im Artilleriecorps Anstel sowie in mehreren Schützenvereinen und Bruderschaften. Er unterstützte den Nachwuchs in allen Belangen, war jahrelang Jungschützenmeister und somit auch Vorstandsmitglied.