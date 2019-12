Wilderei in Rommerskirchen : Angeschossenes Rehkitz schockt Landwirt

Vanikum Es ist der erste Fall seit Jahrzehnten: Am Sonntag entdeckte der Vanikumer Landwirt Hubertus Velder ein angeschossenes Rehkitz auf seinem Feld. Er hat Strafanzeige wegen Wilderei bei der Polizei gestellt.

Auch vier Tage nach dem Vorfall ist Hubertus Velder die Betroffenheit anzumerken. Der Landwirt und Jäger ist entsetzt über das schrecklich zugerichtete Rehkitz, das er am Sonntag Morgen auf seinem Feld gefunden hat. „Ein klarer Fall von Wilderei“, sagt Velder. Er musste das seiner Schätzung nach sieben Monate alte Tier erschießen. Am Montag erstattete er bei der Polizei Anzeige. Die ermittelt den „Verdacht einer Straftat“, so Polizeisprecherin Daniela Dässel.

Landwirt Hubertus Velder ist empört über den aus seiner Sicht klaren Fall von Wilderei auf seinem Feld in Vanikum. Er musste das Tier erschießen. Foto: Klaus Schumilas

Velder war am Sonntag, wie üblich, auf seinen Feldern unterwegs, um nach dem Rechten zu sehen. Dabei fiel ihm am „Hühnerberg“ ein Rehwild auf, das sich „anormal verhielt. Normalerweise sind es Fluchttiere, die sofort das Weite suchen.“ In diesem Fall war es anders. „Das Rehkitz, das ich von weitem sah, hatte einen merkwürdigen Bewegungsablauf. Und anstatt zu flüchten, suchte es an einer Hecke Schutz und ließ sich dort nieder“. Für den erfahrenen Jäger, der bis vor kurzem stellvertretender Vorsitzender der Kreisjägerschaft war, war klar, dass das Tier nicht überleben kann. Er holte sein Gewehr und erlöste es mit einem gezielten Schuss von seinem offenkundigen Leiden. Aus der Nähe sah Velder dann, warum das Rehkitz sich so verhalten hatte: Ihm war mit einem Schuss der Unterkiefer zertrümmert worden. „Ein schrecklicher Anblick“, so der Vanikumer.

Info Hohe Dunkelziffer bei Wilderei Definition Als Wilderei bezeichnet man das unberechtigte Jagen und Fangen von Wildtieren. Zahlen Verlässliche Zahlen über das Ausmaß gibt es nicht, die Dunkelziffer ist hoch: 2017 hat die Kriminalstatistik 1020 Fälle von Wilderei erfasst. Das Bundesumweltministeriums hatte im vergangenen Jahr eine Anfrage der Grünen, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, beantwortet: „Verlässliche bundesweite Zahlen über das Ausmaß illegaler Verfolgung wildlebender Arten liegen aufgrund einer hohen Dunkelziffer und mangels systematischer Erfassung nicht vor.“

Für Velder ist die Sache klar: „Das ist Wilderei, und die ist strafbar.“ Denn bei einer herkömmlichen Jagd hat der Jäger seinen Spürhund dabei, der ein angeschossenes Tier auffindet. „Das Rehwild konnte sich offenbar noch von der Stelle entfernen, wo es getroffen war und derjenige, der es getroffen hat, hat es nicht gefunden.“ So seine Vermutung. Velder suchte mit einem Schweißhundeführer bis in die Dunkelheit nach Spuren, wollte den Weg des Tieres rückwärts verfolgen. „Leider war offenbar zu viel Zeit vergangen, und der Regen hatte Spuren verwischt.“ Dass in der Nähe Radspuren gefunden wurden, will Velder nicht überbewerten und auch nicht spekulieren.

Peter Kallen, Vorsitzender der Kreisjägerschaft, erinnert an Fälle vor wenigen Jahren im Raum Grevenbroich, wo offenkundig Wilderer unterwegs gewesen sind, „es wurden verendete Tiere oder Tierreste gefunden. Zudem wurden Schüsse gehört, die nicht zuzuordnen gewesen sind.“ Jurist Kallen betont: „Das ist kein Kavaliersdelikt.“