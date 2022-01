Entsorgung in Rommerskirchen : Papiertonne wird künftig doppelt so häufig geleert

Rommerskirchen Ab diesem Jahr werden bei der Altpapierabholung keine neben den Tonnen abgestellten Kartons mehr mitgenommen. Dafür wird öfter abgeholt. Die Gebühren bleiben stabil.

Was vielfach zur Überfüllung der grünen Tonne beiträgt sind unzerkleinerte Kartonagen. Das gleiche Problem tritt auch an den Privatanlieferstationen auf. „Deshalb die dringende Bitte, die Kartons vor der Entsorgung zu zerkleinern“, so der Tiefbauamtsleiter. Von den Änderungen unberührt bleibt die Möglichkeit der Selbstanlieferung an der Privatanlieferstation in Grevenbroich-Neuenhausen sowie am Bauhof in Vanikum. Dort können nach wie vor auch Bündel abgeliefert werden. Rückfragen zur Papierentsorgung, aber auch zu anderen Fragen der Abfallbeseitigung können an das Tiefbauamt unter tiefbauamt@rommerskirchen.de oder 02183 80035 gestellt werden.