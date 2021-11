Hilfsprojekt startet am 20. November : Rommerskirchener wollen mit Weihnachtsaktion Flutopfern helfen

Eva Wilde und Detlef Schwerdt rufen mit dazu auf, Weihnachtspäckchen für Menschen an der Ahr zu spenden. Foto: Eva Wilde

Rommerskirchen Eva Wilde möchte den Flutopfern an der Ahr eine weihnachtliche Freude bereiten. Mit weiteren Helfern hat sie sich eine schöne Aktion ausgedacht.

Es ist nicht mehr lange bis zum ersten Advent, die Tage werden kürzer und kälter. Während sich in der Gemeinde wohl schon viele auf Weihnachten freuen, sieht das in den Gebieten der Flutkatastrophe sicher anders aus, dachte sich Eva Wilde, Gründerin der Facebook-Gruppe „Rommerskirchener Buschtrommel“. Deshalb hat sie ein Hilfsprojekt ins Leben gerufen: „Lasst uns Freude schenken“ heißt die weihnachtliche Sammelaktion, die sie mit einigen weiteren Helfern zusammen initiiert hat. „Die Menschen in den Flutgebieten haben so viel verloren, so viel mitmachen müssen und immer noch so viel zu tun, da haben wir gedacht, es wäre schön, wenn sie an Weihnachten wenigstens eine kleine, schöne Überraschung bekommen würden“, meint Eva Wilde.

Das Ganze funktioniert wie bei „Weihnachten im Schuhkarton“. An den kommenden vier Samstagen werden Päckchen für verschiedene Personengruppen gesammelt, die dann kurz vor Weihnachten an die Ahr gebracht werden. „Wir haben uns entschieden, die Päckchen in den kleinen Ort Zweifall zu bringen, der bisher noch nicht so viel Hilfe bekommen hat“, so Wilde. Sollten es am Ende etwas mehr Päckchen sein, so würden diese ins benachbarte Stolberg gebracht.

Ganz bewusst sollten Päckchen für verschiedene Personengruppen gepackt werden. Für Kinder, Jugendliche, aber auch für Erwachsene. „Die freuen sich sicher auch.“ Ganz wichtig sei es, einen Zettel auf das Päckchen zu kleben, aus dem hervorgeht, für welches Geschlecht und welche Altersgruppe es sich eignet. Zum Beispiel: „Mädchen, 3 bis 6 Jahre“, oder „Junge, 12 bis 15 Jahre“. Beim Inhalt ist der Kreativität keine Grenze gesetzt – lediglich auf verderbliche Lebensmittel sollte verzichtet werden. Aber über Süßes, kleine Spielzeuge, Stifte, Handschuhe, warme Socken, Schals, Bücher oder andere Dinge würden sich die Beschenkten sicher freuen, meinen die Helfer. „Gebraucht sollten die Sachen nicht sein, denn dafür gibt es ja schon etliche Sammelaktionen. Als Geschenke haben wir schon an neuwertige Sachen gedacht.“ Die Kontaktpersonen in Zweifall kümmern sich nach Überbringung der Päckchen um die Verteilung.