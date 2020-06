Aktion in Rommerskirchen : „Stadtradeln“ geht in den Endspurt

Rommerskirchen Noch bis zum 25. Juni können die mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer in eine Online-Liste eingetragen werden. Der Löschzug Rommerskirchen hat mit 2660 allein 25 Prozent der Gemeinde-Kilometer erradelt.

Noch bis zum 25. Juni können die mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer in eine Online-Liste eingetragen werden – dabei misst sich die Gemeinde mit den sieben Städten im Rhein-Kreis Neuss, die alle antreten, um für mehr Klimaschutz und Gesundheit zu sorgen. Denn idealerweise wird in den drei Wochen des Wettbewerbs nur geradelt und das Auto möglichst stehengelassen.

Werbung für die Aktion macht der Stadtradel-Star Norbert Wrobel, Ratsmitglied von Bündnis 90/Die Grünen. Der 62-Jährige verheiratete Vater von drei erwachsenen Kindern wohnt in Butzheim. Als ehrenamtlicher Fahrradbeauftragter der Gemeinde Rommerskirchen und Betreiber der Radstation am Bahnhof ist er ein Fahrrad-Experte. „Es wäre übrigens richtig schön, wenn ihr euch am Stadtradeln beteiligen würdet“, sagte er zum Start der Aktion. Nach einem Besuch bei Bürgermeister Martin Mertens schrieb Wrobel in seinem Blog: „Er hat auch zugesagt, dass wir nächstes Jahr die Auftaktradtour zum Stadtradeln wieder stattfinden lassen.“ Denn die musste wegen der Corona-Pandemie jetzt ausfallen, was sich auch auf die Kilometeranzahl des Bürgermeisters ausgewirkt hat, wie Mertens lachend anmerkt: „Ich unterstütze das Stadtradeln sehr gern und mit auch selbst schon mehrere zig Kilometer geradelt – über die 100-er Grenze wie sonst bin ich in diesem Jahr noch nicht gekommen...“