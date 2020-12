Aktion in Rommerskirchen : 168 Weihnachtspäckchen für Bewohner im Seniorenheim

Rommerskirchen Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ voller Erfolg. Die 29-jährige Catharina Mihm sammelte in diesem Jahr erstmalig gespendete Weihnachtsüberraschungen für ältere Bürger.

„Der Zuspruch war riesig. Nach nur fünf Tagen hatten wir schon 109 Pakete zusammen“, sagt Mihm. „Wir hätten nur 152 gebraucht, deshalb habe ich jetzt von den kleineren je zwei zusammengepackt“, sagt sie. Übergeben werden die kleinen Weihnachtsüberraschungen am Mittwoch an die Seniorenheime St. Elisabeth und Carpe Diem, wo sie an Weihnachten den Senioren Freude machen sollen. „Allein die Werkstatt für Menschen mit Behinderungen hat mir zwanzig zauberhafte Pakete übergeben.“ Darin: Selbst gemachte Lebensmittel und Basteleien. Der Spargel- und Beerenhof Feiser hat für alle Bewohner Mandarinen liebevoll in Weihnachtstütchen verpackt. Junior Chef Volker Feiser wird die Geschenkeübergabe heute mit einem geschmückten Traktor unterstützen.