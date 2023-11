Weihnachtsausstellung in Anstel Kreative Geschenkideen aus der Garage von Trudi Brausen

Am Samstag, 18. und Sonntag, 19. November, wird es bei Trudi Brausen wieder adventlich. Zum 25. Mal veranstaltet die Anstelerin ihre beliebte Adventsausstellung in der eigenen Garage an der Frixheimer Straße. Die zündende Idee hatte sie vor mehr als einem Vierteljahrhundert mit dem Gedanken, sich für Einladungen von Freunden nicht mehr mit den gängigen Mitbringseln begnügen zu müssen. Von der Premiere an war das Projekt von Erfolg gekrönt und zieht mittlerweile Stammkunden auch aus den Großstädten außerhalb des Kreisgebiets an.