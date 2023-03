Spezialität aus Rommerskirchen Ein Rum mit ganz eigener Note

Die Idee kam bei Barbecues und Tastings mit Freunden auf dem eigenen Hof vor fast zehn Jahren. Was am Ende aus der Idee entstanden ist, steht jetzt abgefüllt in stylischen Flaschen an der Stelle, wo alles begann. Die Rommerskichener Holger Hambloch und Markus Roesgen haben mit „Aignart“ im vergangenen Jahr ihren eigenen Rum auf den Markt gebracht.