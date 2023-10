Ärztin aus Rommerskirchen Neues Buch von „Doktor Maria“ gibt Tipps für Eltern

Wenn Kinder krank werden, Husten oder Fieber haben, sich verletzen oder etwas verschlucken, sind Eltern oft unsicher, was in solchen Fällen zu tun ist. Schon im Mai hat die Rommerskirchener Ärztin Maria Bordelius das Buch „Baby-Notfall-Ampel“ veröffentlicht, seit Ende September gibt es jetzt auch die „Kinder-Notfall-Ampel“: Ein Leitfaden für Eltern von Kindern ab einem Jahr, wie man sich in Notfall-Situationen und bei bestimmten Symptomen und Krankheitsanzeichen verhält. „Viele Eltern haben sich von mir gewünscht, dass ich so ein Buch auch für Kinder ab einem Jahr aufwärts schreibe“, erzählt Maria Bordelius.