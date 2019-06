Grünpflege in Rommerskirchen : Kritik an Wildwuchs auf Friedhöfen

Der Friedhof in Nettesheim. Auch zur Pflege dieses Geländes gab es in den digitalen Meduien krirtische Anmerkungen. Foto: Hammer, Linda/Hammer, Linda (lh)

Rommerskirchen Gemeinde wirbt nach Beschwerden von Bürgern um Geduld.

Friedhöfe sind sensible Bereiche. Wenn Ruhestätten und ihre unmittelbare Umgebung nicht angemessen würdevoll aussehen, kränkt das erfahrungsgemäß viele Hinterbliebene. Das zeigt sich aktuell auch in Rommerskirchen. In den digitalen Medien wurde der Wildwuchs auf örtlichen Friedhöfen kritisiert, was zu mehr als 100 Kommentierungen führte. Auch im Rommerskirchener Rathaus sind zu dem Thema Beschwerden eingegangen, wie die Gemeindeverwaltung berichtet. Die nimmt die Kritik ernst, bittet aber auch um Verständnis und um etwas Geduld.