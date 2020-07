Ärger in Rommerskirchen : Blühstreifen für Insektenschutz von Unbekannten niedergemäht

Rommerskirchen Die Gemeinde fördert mit Blühstreifen den Insektenschutz. Jetzt mussten Mitarbeiter des Rommerskirchener Grünflächenamtes feststellen, dass zwei Flächen ohne Absprachen abgemäht worden sind.

Insgesamt drei Wege wurden in den vergangenen beiden Jahren mit regionalen, mit der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Kreises abgestimmten Saatgutmischungen eingesät. Wirtschaftswege, die ihre ursprüngliche Funktion verloren haben und deshalb eingezogen werden, haben dabei eine besondere Bedeutung. An zahlreichen weiteren Stellen ist deren Umwandlung in Blühstreifen durch die Gemeinde in Planung.