Ärger in Rommerskirchen Gemeinde nimmt Stellung zu Vorwürfen auf Online-Plattform

In der Vergangenheit seien Bewertungen, die offensichtlich nicht von Beschäftigten der Gemeinde Rommerskirchen verfasst worden seien, der Plattform gemeldet worden. „Der oder die Verfasserin konnten entsprechende Nachweise über eine tatsächliche Beschäftigung offenbar nicht erbringen, weshalb diese Fake-Bewertungen durch Kununu.de offline gestellt wurden“, heißt es aus der Verwaltung weiter. „Zudem wurden auch Beleidigungen, politische Wahlaufrufe und nachweislich unwahre Behauptungen durch Kununu.de nach Meldung offline gestellt. Seitens der Gemeindeverwaltung wurde in diesem Zusammenhang bereits Strafanzeige gestellt, da in einem Beitrag, der unter anderem die politischen Aktivitäten einer bestimmten Fraktion im Gemeinderat lobte, mehrere strafrechtlich relevante Äußerungen gegenüber Mitarbeitenden getätigt wurden. Ein Ermittlungsverfahren läuft noch.“