Älteste Einwohnerin Rommerskirchens Lieselotte Fueller feierte 102. Geburtstag

Abgesehen davon, dass sie offensichtlich mit besonders guten Genen gesegnet ist, tut Lieselotte Fueller das Ihre, um sich gesund und munter zu halten: Sich an jedem Tag immer etwas vorzunehmen und auch darüber hinaus Pläne machen, ist für sie nach wie vor eine Selbstverständlichkeit - sich hängen lassen, gibt es für sie nicht. Ein Gläschen Wein verschmäht sie nicht, und so lag Martin Mertens nicht falsch mit einem guten Tropfen als Geburtstagsgeschenk. Auch am Leben der evangelischen Kirchengemeinde nimmt Lieselotte Fueller nach wie vor teil, so gut es geht. „Ich hoffe, dass unser Glühwein-Termin am dritten Advent diesmal zustande kommt und wünsche Lieselotte Fueller weiterhin gute Gesundheit. Ich freue mich, ihr zum 102. Geburtstag gratulieren zu können“, sagte Martin Mertens bei der Geburtstagsfeier im Gemeindezentrum. Mit sämtlichen gängigen Geburtstagsmelodien gratulierten auch vier Mitglieder der Eckumer Hobbymusikanten.