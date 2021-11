Advent in Hoeningen : Messdiener gestalten Fenster in der Vikarie

Hoeningen Am kommenden Wochenende ist der erste Advent. Um auf Weihnachten einzustimmen, werden in Hoeningen vier Fenster beleuchtet. Die Aktion hat schon Tradition.

Es hat schon Tradition in der Gemeinde St. Stephanus, dass in der Vikarie an den vier Samstagen im Advent nach der heiligen Messe am Abend „Adventsfenster“ beleuchtet werden. Seit etwa 10 Jahren bereiten die Messdiener aus der Gemeinde für jeden Adventssamstag schöne Basteleien und besinnliche Dekoration vor, um sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen. Am kommenden Samstag, nach der Messe, die um 18.30 Uhr beginnt, wird das erste Fenster erleuchtet werden. „Bis zum vierten Advent wird dann immer ein weiteres Fenster dazukommen“, erklärt Andreas Bong, einer der vier Messdienerleiter. „Außerdem haben wir zu jeden Fenster passend einen besinnlichen Text ausgesucht, der dann an dem jeweiligen Abend vorgelesen wird.“