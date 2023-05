Fitness in Rommerskirchen 52 Rommerskirchener machten ihr Sportabzeichen

Unangefochtener Spitzenreiter bei der Anzahl der erworbenen Sportabzeichen in Rommerskirchen ist inzwischen Christoph Gröger, der bereits 33 Mal die Leistungsprüfungen für das Sportabzeichen abgelegt hat. Zuvor hatte jahrzehntelang Hans Bodenstein in dieser Hinsicht die Nase vorn, doch mit über 90 Jahren tritt er mittlerweile nicht mehr in den Disziplinen an.